Глава Оператора ГТС назвал причины падения цен на газ в Украине

Цена на газ на внутреннем рынке Украины снизилась до 1860 грн за 1 тыс. кубометров. Свободный импорт гарантирует справедливое ценообразование для потребителей Украины.

Об этом генеральный директор ООО "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон написал на своей странице в Facebook.

Как отметил Макогон, в последние недели импорт газа в Украину стабилизировался на уровне около 44 млн кубометров в сутки. При этом после запуска объединенной точки и виртуального реверса из Венгрии с 1 мая, это направление стало основным маршрутом поставки с долей практически в 50% от общего объема импорта.

По его данным, Словакия опустилась на второе место - 34%, а Польша значительно подросла - до 16%, причем виртуальным реверсом импортируется больше половины от общего объема.

"Наличие альтернативных маршрутов поставки газа в Украину и свободный импорт газа в страну гарантирует справедливое ценообразование для потребителей Украины. Как результат, вслед за снижением цены на газ в ЕС цена на газ в Украине снизилась уже до 1860 грн за тыс. кубометров", - написал Макогон.

Как сообщало РБК-Украина, "Нафтогаз" снизил цену на газ для населения в мае на 21% до 2300 ггрн/тыс. куб. м.

Напомним, "Нафтогаз" снизил цену на газ для промышленных предприятий в июне на 19,0-20,7% до 2 713 - 3 182 грн/тыс. куб. м.