Глава ООН привітав повалення "диктаторського режиму" в Сирії

"Після 14 років жорстокої війни та падіння диктаторського режиму сьогодні народ Сирії може скористатися історичною можливістю побудувати стабільне і мирне майбутнє", - сказав Гутерріш.

Він закликав жителів Сирії до спокою та уникнення насильства.

"Я знову закликаю до спокою та уникнення насильства в цей чутливий час, захищаючи права всіх сирійців без винятку", - підкреслив генсек.