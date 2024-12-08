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Глава ООН приветствовал свержение "диктаторского режима" в Сирии

Фото: генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш приветствовал конец "диктаторского режима" в Сирии. Он призвал страну сосредоточиться на восстановлении после внезапного падения власти президента Башара Асада.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

"После 14 лет жестокой войны и падения диктаторского режима сегодня народ Сирии может воспользоваться исторической возможностью построить стабильное и мирное будущее", - сказал Гутерриш.

Он призвал жителей Сирии к спокойствию и избеганию насилия.

"Я снова призываю к спокойствию и избеганию насилия в это чувствительное время, защищая права всех сирийцев без исключения", - подчеркнул генсек.

Заметим, что сегодня, 8 декабря, в Сирии был свергнут режим Башара Асада, руководивший страной более 25 лет.

Больше о том, почему в Сирии снова началась война, узнайте в материале РБК-Украина.

В то же время в отдельном материале РБК-Украина собрало информацию о том, что известно о ситуации в Сирии и где находится сам Асад.

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ООН