Глава ООН приветствовал свержение "диктаторского режима" в Сирии

"После 14 лет жестокой войны и падения диктаторского режима сегодня народ Сирии может воспользоваться исторической возможностью построить стабильное и мирное будущее", - сказал Гутерриш.

Он призвал жителей Сирии к спокойствию и избеганию насилия.

"Я снова призываю к спокойствию и избеганию насилия в это чувствительное время, защищая права всех сирийцев без исключения", - подчеркнул генсек.