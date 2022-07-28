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Глава оккупированного Святогорска анонсировал "хорошие новости" в ближайшее время

Фото: Владимир Рыбалкин, глава Святогорской городской военной администрации (facebook.com/RubalkinVladimir)
Автор: Илона Свиридова

Глава оккупированной Святогорской общины Владимир Рыбалкин сообщил, что в части сел стало "тише", чем месяц назад. Также он анонсировал, что в ближайшее время граждане узнают о хороших новостях на этом направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "6262.com.ua".

Часть административного центра находится в оккупации, а в трех поселках ведутся активные бои. Однако по словам главы общины, ситуация контролируемая украинскими военными.

По словам Рыбалкина, сейчас самая опасная ситуация происходит вокруг поселков Богородичное, Краснополье, Мазановка и Долина, а в других населенных пунктах ситуация наоборот, стала более спокойной, чем месяц назад.

Глава Святогорской военной администрации уверен, что в ближайшее время жители общины получат хорошие новости от ВСУ.

Напомним, что ранее представители главного управления разведки Министерства обороны Украины провели эвакуацию части гражданских с территории Святогорской Лавры. Этот участок Святогорска находится на правом берегу реки Северский Донец и находится под контролем Украины.

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