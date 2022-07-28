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Очільник окупованого Святогірська анонсував "гарні новини" найближчим часом

Фото: Володимир Рибалкін, очільник Святогірської міської військової адміністрації (facebook.com/RubalkinVladimir)
Автор: Ілона Свиридова

Очільник окупованої Святогірської громади Володимир Рибалкін повідомив, що у частині сіл стало "тихіше", ніж місяць тому. Також він анонсував, що найближчим часом громадяни дізнаються про хороші новини на цьому напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "6262.com.ua".

Частина адміністративного центру знаходиться в окупації, а у трьох селищах ведуться активні бої. Проте за словами очільника громади, ситуація контрольована українськими військовими.

За словами Рибалкіна, наразі найнебезпечніша ситуація точиться навколо селищ Богородичне, Краснопілля, Мазанівка і Долина, а в інших населених пунктах ситуація навпаки, стала більш спокійною, ніж місяць тому.

Голова Святогірської військової адміністрації впевнений, що найближчим часом мешканці громади отримають гарні новини від ЗСУ.

Нагадаємо, що раніше представники головного управління розвідки Міністерства оборони України провели евакуацію частини цивільних з території Святогірської Лаври. Ця ділянка Святогірська знаходиться на правому березі річки Сіверський Донець та перебуває під контролем України.

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СвятогорскВійна в Україні