Очільник окупованого Святогірська анонсував "гарні новини" найближчим часом

Очільник окупованої Святогірської громади Володимир Рибалкін повідомив, що у частині сіл стало "тихіше", ніж місяць тому. Також він анонсував, що найближчим часом громадяни дізнаються про хороші новини на цьому напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "6262.com.ua" .

Голова Святогірської військової адміністрації впевнений, що найближчим часом мешканці громади отримають гарні новини від ЗСУ.

За словами Рибалкіна, наразі найнебезпечніша ситуація точиться навколо селищ Богородичне, Краснопілля, Мазанівка і Долина, а в інших населених пунктах ситуація навпаки, стала більш спокійною, ніж місяць тому.

Частина адміністративного центру знаходиться в окупації, а у трьох селищах ведуться активні бої. Проте за словами очільника громади, ситуація контрольована українськими військовими.

Нагадаємо, що раніше представники головного управління розвідки Міністерства оборони України провели евакуацію частини цивільних з території Святогірської Лаври. Ця ділянка Святогірська знаходиться на правому березі річки Сіверський Донець та перебуває під контролем України.

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