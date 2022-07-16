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Украина эвакуировала часть людей из Святогорской Лавры

Новина українською →
Святогорск, Суббота 16 июля 2022 20:37
Украина эвакуировала часть людей из Святогорской Лавры Фото: Україна евакуювала частину людей зі Святогірської Лаври (flickr.com/photos/svlavra)
Автор: Елизавета Драбкина

Украина эвакуировала группу мирных жителей из Святогорской Лавры. Это произошло благодаря ГУР Минобороны и народным депутатам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки.

Удалось эвакуировать семью, которая скрывалась в стенах Лавры от постоянных артиллерийских обстрелов со стороны россиян - отца, мать и троих детей. Отмечается, что самый младший ребенок родился на территории Лавры несколько дней назад. Также смогла выехать пара пожилых людей - мужчина и женщина.

Сейчас люди находятся на подконтрольной Украине территории и получают необходимую медицинскую и психологическую помощь.

Отмечается, что Украина продолжает работать над установлением режима прекращения огня и организацией гуманитарного коридора в Святогорскую Лавру. На ее территории находится до 600 мирных жителей, из которых более 50 дети, в том числе 4 младенца.

Напомним, Украина готова была привлечь международных посредников для организации гуманитарного коридора.

Добавим, что 1 июня территория Святогорской Лавры подверглась артиллерийскому обстрелу со стороны оккупантов. В результате обстрела погибли архимандрит Галактион, монах Аристоклий и монахиня Варвара. Несколько священников получили тяжелые ранения.

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