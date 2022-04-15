Глава ОГА Синегубов рассказал о российских диверсантах в Харькове

Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов заявил, что диверсионные группы в Харькове фиксировали еще полгода назад, однако они находились в городе в состоянии ожидания. Он предположил, что у диверсантов в городе хранился схрон с оружием.

"Самая большая группа, которую мы фиксировали - примерно 15 человек. Все они были вооружены, их заблокировали и уничтожили. Затем мы обнаруживали группы по два, по три человека, которые занимались метками и маячками. Наши правоохранительные органы работают, диверсантов обнаруживают. Однако массового обнаружения диверсантов у нас уже нет", - рассказал Синегубов.

По его словам, в Харькове периодически обнаруживают наводчиков, являющихся фактически агентами России и сотрудничающих с оккупантами, помогая ему уничтожать только гражданское население.

"Это то, что у нас сейчас, к сожалению, происходит по Харькову. Мы ежедневно фиксируем потери среди гражданских", - добавил Синегубов.