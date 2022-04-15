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Голова ОДА Синєгубов розповів про російських диверсантів у Харкові

Фото: голова Харківської ОДА Олег Синєгубов (2day kh ua)
Автор: Уляна Безпалько

Голова Харківської ОДА Олег Синєгубов заявив, що диверсійні групи в Харкові фіксували ще пів року тому, проте вони перебували в місті в стані очікування. Він припустив, що у диверсантів у місті зберігався схрон зі зброєю.

Про це Синєгубов повідомив в інтерв'ю РБК-Україна.

"Найбільша група, яку ми фіксували - приблизно 15 осіб. Всі вони були озброєні, їх заблокували і знищили. Потім ми виявляли групи по два, по три людини, які займалися мітками і маячками. Наші правоохоронні органи працюють, диверсантів виявляють. Однак масового виявлення диверсантів у нас вже немає", - розповів Синєгубов.

За його словами, в Харкові періодично виявляють навідників, які є фактично агентами Росії і співпрацюють з окупантами, допомагаючи йому знищувати тільки цивільне населення.

"Це те, що у нас зараз, на жаль, відбувається по Харкову. Ми щодня фіксуємо втрати серед цивільних", - додав Синєгубов.

Раніше Синєгубов заявив, що російські окупанти вже не зможуть захопити Харків.

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