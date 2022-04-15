ru ua
Пт, 15 квітня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Голова ОДА Синєгубов розповів про російських диверсантів у Харкові

Новость на русском →
Харків, П'ятниця 15 квітня 2022 12:03
Голова ОДА Синєгубов розповів про російських диверсантів у Харкові Фото: голова Харківської ОДА Олег Синєгубов (2day kh ua)
Автор: Уляна Безпалько

Голова Харківської ОДА Олег Синєгубов заявив, що диверсійні групи в Харкові фіксували ще пів року тому, проте вони перебували в місті в стані очікування. Він припустив, що у диверсантів у місті зберігався схрон зі зброєю.

Про це Синєгубов повідомив в інтерв'ю РБК-Україна.

"Найбільша група, яку ми фіксували - приблизно 15 осіб. Всі вони були озброєні, їх заблокували і знищили. Потім ми виявляли групи по два, по три людини, які займалися мітками і маячками. Наші правоохоронні органи працюють, диверсантів виявляють. Однак масового виявлення диверсантів у нас вже немає", - розповів Синєгубов.

За його словами, в Харкові періодично виявляють навідників, які є фактично агентами Росії і співпрацюють з окупантами, допомагаючи йому знищувати тільки цивільне населення.

"Це те, що у нас зараз, на жаль, відбувається по Харкову. Ми щодня фіксуємо втрати серед цивільних", - додав Синєгубов.

Раніше Синєгубов заявив, що російські окупанти вже не зможуть захопити Харків.

Війна в Україні триває вже 51 день. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Харків Війна Росії проти України
NEWS
51-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
51-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Олег Синєгубов: Битву за Харків Росія вже насправді програла
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Олег Синєгубов: Битву за Харків Росія вже насправді програла