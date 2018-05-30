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Интервью

Глава Одесской ОГА Степанов рассказал о перечислении части зарплат на отдых детей из прифронтовой зоны

НовостиПолитика    30.05.2018 - 10:22
Фото: Максим Степанов (УНИАН)
Фото: Максим Степанов (УНИАН)

В Одесской области организуют отдых для детей из прифронтовой зоны

В Одесской области организуют отдых для детей из прифронтовой зоны Донецкой и Луганской областей, в частности, за счет средств из зарплат сотрудников Одесской областной государственной администрации (ОГА). Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Как отмечается, каждый из сотрудников перечислит в общий фонд свой однодневный заработок.

Кроме того, по словам Степанова, в финансировании отдыха детей из прифронтовой зоны примут участие и представители бизнеса.

“В прошлом году в нашем регионе отдохнули и оздоровились дети из зоны разграничения. Хочу еще раз выразить благодарность сотрудникам Одесской облгосадминистрации, которые тогда поддержали эту инициативу и перечислили свою однодневную зарплату. Уверен, что в этом году мы можем сделать так, чтобы еще больше детей из прифронтовой зоны смогли отдохнуть и оздоровиться у моря. Я обращусь и к нашим бизнесменам и, уверен, они охотно поддержат эту инициативу”, - подчеркнул Степанов.

Как известно, в прошлом году в Одесской области отдыхали более 70 детей из Марьинки и других населенных пунктов Луганской и Донецкой областей.

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Теги публикации: Одесса, Максим Степанов  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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