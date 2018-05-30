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Голова Одеської ОДА Степанов розповів про перерахування частини зарплат на відпочинок дітей із прифронтової зони

НовиниПолітика    30.05.2018 - 10:22
Фото: Максим Степанов (УНІАН)
Фото: Максим Степанов (УНІАН)

В Одеській області організовують відпочинок для дітей із прифронтової зони

В Одеській області організовують відпочинок для дітей із прифронтової зони Донецької і Луганської областей, зокрема, за рахунок коштів з зарплат співробітників Одеської обласної державної адміністрації (ОДА). Про це йдеться в повідомленні прес-служби відомства.

Як наголошується, кожен із співробітників перерахує в загальний фонд свій одноденний заробіток.

Крім того, за словами Степанова, у фінансуванні відпочинку дітей з прифронтової зони візьмуть участь і представники бізнесу.

“У минулому році в нашому регіоні відпочили та оздоровилися діти із зони розмежування. Хочу ще раз висловити подяку співробітникам Одеської облдержадміністрації, які тоді підтримали цю ініціативу і перерахували свою одноденну зарплату. Впевнений, що в цьому році ми можемо зробити так, щоб ще більше дітей з прифронтової зони змогли відпочити та оздоровитися біля моря. Я звернуся і до наших бізнесменів і, впевнений, вони охоче підтримають цю ініціативу", - підкреслив Степанов.

Як відомо, в минулому році в Одеській області відпочивали понад 70 дітей з Мар'їнки та інших населених пунктів Луганської та Донецької областей.

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Теги публікації: Одеса, Максим Степанов  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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