Голова Одеської ОДА Степанов розповів про перерахування частини зарплат на відпочинок дітей із прифронтової зони

В Одеській області організовують відпочинок для дітей із прифронтової зони

В Одеській області організовують відпочинок для дітей із прифронтової зони Донецької і Луганської областей, зокрема, за рахунок коштів з зарплат співробітників Одеської обласної державної адміністрації (ОДА). Про це йдеться в повідомленні прес-служби відомства.

Як наголошується, кожен із співробітників перерахує в загальний фонд свій одноденний заробіток.

Крім того, за словами Степанова, у фінансуванні відпочинку дітей з прифронтової зони візьмуть участь і представники бізнесу.

“У минулому році в нашому регіоні відпочили та оздоровилися діти із зони розмежування. Хочу ще раз висловити подяку співробітникам Одеської облдержадміністрації, які тоді підтримали цю ініціативу і перерахували свою одноденну зарплату. Впевнений, що в цьому році ми можемо зробити так, щоб ще більше дітей з прифронтової зони змогли відпочити та оздоровитися біля моря. Я звернуся і до наших бізнесменів і, впевнений, вони охоче підтримають цю ініціативу", - підкреслив Степанов.

Як відомо, в минулому році в Одеській області відпочивали понад 70 дітей з Мар'їнки та інших населених пунктів Луганської та Донецької областей.