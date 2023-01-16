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Глава ОБСЄ закликав РФ припинити війну проти України та вивести війська

Фото: голова ОБСЄ Буяр Османі (flickr.com/bledstrategicforum)
Автор: Валерія Поліщук

Росія має негайно припинити війну проти України та вивести свої війська з території країни.

Про це заявив міністр закордонних справ Північної Македонії, чинний голова ОБСЄ Буяр Османі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на спільну пресконференцію з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою у Києві.

"Я зараз тут як голова ОБСЄ і закликаю РФ припинити цю війну, забрати свої сили та війська з України, а також виявити відданість цінностям та принципам ОБСЄ та повернутися до дипломатичного шляху", - заявив він.

Крім того, Османі наголосив на повному засудженні подальшої агресії РФ проти України, включаючи недавній ракетний удар по житловому будинку в Дніпрі.

"Я хотів би наголосити, що ми повністю засуджуємо подальшу російську агресію проти України. У Дніпрі ми побачили на вихідних навіжену атаку проти цивільних осіб. І цьому не може бути жодного виправдання. Це викликає великий смуток, і ми не можемо з цим миритися", – заявив голова ОБСЄ.

Османі підтвердив, що Україна залишатиметься головним пріоритетом головування Північної Македонії в ОБСЄ.

"Ми рішуче підтримуватимемо Україну і не зійдемо з цього шляху. Ми не приймемо те, що відбувається. Натомість будемо застосовувати весь інструментарій ОБСЄ, щоб відновити мир і повагу до наших принципів і зобов'язань", - заявив він.

Нагадаємо, сьогодні до України з офіційним візитом прибув голова ОБСЄ Буяр Османі. Він зазначив, що у Києві зустрінеться з українськими лідерами.

Раніше глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що єдиний спосіб зберегти ОБСЄ - це позбутися Росії в її складі.

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