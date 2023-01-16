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Глава ОБСЕ призвал РФ прекратить войну против Украины и вывести войска

Фото: глава ОБСЕ Буяр Османи (flickr.com/bledstrategicforum)
Автор: Валерия Полищук

Россия должна немедленно прекратить войну против Украины и вывести свои войска с территории страны.

Об этом заявил министр иностранных дел Северной Македонии, действующий глава ОБСЕ Буяр Османи, сообщает РБК-Украина со ссылкой на совместную пресс-конференцию с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой в Киеве.

"Я сейчас здесь как глава ОБСЕ и призываю РФ прекратить эту войну, забрать свои силы и войска из Украины, а также проявить преданность ценностям и принципам ОБСЕ и вернуться к дипломатическому пути", - заявил он.

Кроме того, Османи отметил полное осуждение дальнейшей агрессии РФ против Украины, включая недавний ракетный удар по жилому дому в Днепре.

"Я хотел бы подчеркнуть, что мы полностью осуждаем дальнейшую российскую агрессию против Украины. В Днепре мы увидели на выходных сумасбродную атаку против гражданских лиц. И этому не может быть никакого оправдания. Это вызывает большую грусть, и мы не можем с этим мириться", - заявил глава ОБСЕ.

Османи подтвердил, что Украина будет оставаться главным приоритетом председательства Северной Македонии в ОБСЕ.

"Мы будем решительно поддерживать Украину и не сойдем с этого пути. Мы не примем то, что происходит. Вместо этого будем применять весь инструментарий ОБСЕ, чтобы восстановить мир и уважение к нашим принципам и обязательствам", - заявил он.

Напомним, сегодня в Украину с официальным визитом прибыл глава ОБСЕ Буяр Османи. Он отметил, что в Киеве встретится с украинскими лидерами.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что единственный способ сохранить ОБСЕ - это избавиться от России в ее составе.

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