Глава ОБСЕ призвал к переговорам о "пасхальном" перемирии

Действующий председатель ОБСЕ Мирослав Лайчак выразил глубокое сожаление по поводу того, что Трехсторонняя контактная группа и ее рабочая группа по вопросам безопасности не смогли договориться о перемирии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт ОБСЕ.

Он подчеркнул необходимость не только возобновить перемирие, но и договориться об устойчивом и необратимом прекращении огня.

"Каждый день люди на востоке Украины испытывают трудности. Обязанность сторон - гарантировать безопасную и надежную среду, и это является ключевым условием для любого позитивного развития, включая улучшение тяжелой гуманитарной ситуации", - сказал Лайчак.

Он также призывает стороны продолжить переговоры, чтобы добиться и сохранить приверженность прекращению огня.

Напомним, ранее сообщалось, что во время переговоров в формате Трехсторонней контактной группы (ТКГ) Россия отказалась поддержать инициативу Украины об объявлении пасхального перемирия с 19 апреля.

Также на скайп-конференции так и не появился представитель РФ в ТКГ Борис Грызлов, российскую сторону представлял дипломат Кульмугамедов.