Глава ОБСЕ прибыл в Украину

Министр иностранных дел Польши и глава ОБСЕ Збигнев Рау прибыл в Украину.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщения Постоянного представительства Польши при ОБСЕ в Twitter.
"Действующий глава ОБСЕ начал свой визит в Украину. Несмотря на российский обструкционизм, Польша полна решимости обеспечить деятельность ОБСЕ и помощь Украине", - говорится в заявлении.
Как сообщил глава Киевской ОВ Алексей Кулеба, Збигнев Рау во время своего визита в Киев, побывал в городе Буча - в храме Святого Апостола Андрея Первозванного и возложил цветы к памятному знаку на месте массового захоронения.
Также посетил модульный городок, переданный обществом Польше для украинцев, которые из-за боевых действий остались без жилья.
Как сообщалось, в городе Буча Киевской области, который сильно пострадал из-за российской оккупации, открыли модульный городок. В нем смогут разместиться 352 человека.
К слову, ранее мы рассказывали, как выглядит модульный городок для вынужденных переселенцев в Бородянке. Добавим, что подобных городков в Киевской области открыли уже несколько.
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