Голова ОБСЄ прибув до України

Міністр закордонних справ Польщі та голова ОБСЄ Збігнєв Рау прибув до України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Постійного представництва Польщі при ОБСЄ в Twitter .

"Чинний голова ОБСЄ розпочав свій візит до України. Попри російський обструкціонізм, Польща сповнена рішучості забезпечити діяльність ОБСЄ та допомогу Україні", - йдеться в заяві.

Як повідомив голова Київської ОВА Олексій Кулеба, Збігнєв Рау під час свого візиту до Києва, побував в місті Буча - в храмі Святого Апостола Андрія Первозванного та поклав квіти до пам’ятного знаку на місці масового поховання, що розташоване поруч.

Також відвідав модульне містечко, що передала громада Польщі для українців, які через бойові дії залишилися без домівок.