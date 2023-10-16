Глава ОБСЄ прибув з візитом до Києва

Османі підкреслив, що Україна є головним пріоритетом під час головування його країни в ОБСЄ, тому що саме в нашій державі вирішується майбутнє безпекової ситуації у Європі.

"Коли під загрозою самі підвалини організації, потрібно фокусуватися на цьому. І саме це зараз відбувається в Україні - російська агресія проти України руйнує засади міжнародного порядку", - сказав він.

Зазначимо, що Османі вже побував в одній з київських шкіл, яка зазнала обстрілів з боку РФ.

"Це суворе нагадування про нагальну потребу миру. Кожна дитина заслуговує на безпеку, освіту та світле майбутнє", - написав глава ОБСЄ.

Політик нагадав, що він розпочав головування своєї держави в ОБСЄ у 2023 році поїздкою в Україну. А тепер він завершує рік поїздкою до столиці України.

Османі зазначив, що ОБСЄ має 21 проєкт в Україні, один з яких - розмінування.

Перший візит Османі до України

Нагадаємо, 16 січня до України з офіційним візитом прибув голова ОБСЄ Буяр Османі. Тоді він зустрівся з українськими лідерами у Києві.

Також представник ОБСЄ наголосив, що РФ має негайно припинити війну проти України та вивести свої війська з території країни.

Раніше глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що єдиний спосіб зберегти ОБСЄ - це позбутися Росії в її складі.

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