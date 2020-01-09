Новый председатель ОБСЕ посетит Украину

Фото: ОБСЕ (OSCE-Mikhail Evstafiev)

Эди Рама заявил, что первый его визит в качестве главы ОБСЕ будет в Украину

Новый председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), премьер-министр и министр европейских и иностранных дел Албании Эди Рама заявил, что первый его визит в качестве главы ОБСЕ будет в Украину, передает "Радио Свобода".

По его словам, ситуация в Украине остается насущным вызовом безопасности в Европе.

"ОБСЕ снова и снова доказывает, что она способна действовать в зонах конфликтов и постконфликтных ситуациях, нередко там и тогда, где и когда этого больше никто другой не может. Так что кризис в Украине и вокруг Украины остается насущным вызовом безопасности в Европе", - сказал он, выступая перед Постоянным советом ОБСЕ в Вене.

Он отметил, что местом назначения его первого визита как председателя ОБСЕ станет Украина.

"Албанское председательство сделает все, чтобы поощрить уважение к принципам и обязательствам в рамках ОБСЕ и полному выполнению минских договоренностей, поддерживая усилия трехсторонней контактной группы и нормандский процесс. СММ и Украина будут также местом назначения моего первого визита следующими неделями как председателя ОБСЕ", - заявил Рама.

Напомним, в среду, 1 января, Албания начала председательство в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.