Глава ОБСЕ осудила систематические препятствия работе наблюдателей на Донбассе

Линде и Шмит призвали к немедленному устранению ограничений, которые перешли на новый уровень, фактически препятствуя работе СММ.

"За прошедшую неделю передвижение патрулей СММ ОБСЕ через линию соприкосновения было заблокировано вооруженными формированиями в нескольких местах в Луганской области и дважды в Донецкой области", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что СММ должна иметь безопасный и надежный доступ на всей территории Украины.

"Неограниченный и безусловный доступ во все районы необходим для обеспечения эффективного мониторинга и отчетности о ситуации в области безопасности, а также для выполнения других предусмотренных мандатом задач. Мандат также предписывает Миссии сообщать о любых ограничениях ее свободы передвижения или других препятствиях для выполнения ее мандата", - говорится в сообщении.