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Глава ОБСЕ осудила систематические препятствия работе наблюдателей на Донбассе

Автор: Валерия Полищук

Действующий глава ОБСЕ, министр иностранных дел Швеции Анн Линде и Генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Мария Шмид выразили обеспокоенность систематическими препятствиями свободе передвижения, с которыми сталкивается СММ ОБСЕ в Украине, в неподконтрольных правительству Украины районах, особенно в Луганской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ОБСЕ.

Линде и Шмит призвали к немедленному устранению ограничений, которые перешли на новый уровень, фактически препятствуя работе СММ.

"За прошедшую неделю передвижение патрулей СММ ОБСЕ через линию соприкосновения было заблокировано вооруженными формированиями в нескольких местах в Луганской области и дважды в Донецкой области", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что СММ должна иметь безопасный и надежный доступ на всей территории Украины.

"Неограниченный и безусловный доступ во все районы необходим для обеспечения эффективного мониторинга и отчетности о ситуации в области безопасности, а также для выполнения других предусмотренных мандатом задач. Мандат также предписывает Миссии сообщать о любых ограничениях ее свободы передвижения или других препятствиях для выполнения ее мандата", - говорится в сообщении.

Напомним, 25 ноября боевики не пропускали миссию ОБСЕ на неподконтрольные территории в районе Золотого.

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ОБСЕ