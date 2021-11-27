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Глава ОБСЄ засудила систематичні перешкоди роботі спостерігачів на Донбасі

Автор: Валерія Поліщук

Чинний глава ОБСЄ, Міністр закордонних справ Швеції Анн Лінде і Генеральний секретар ОБСЄ Хельга Марія Шмід висловили стурбованість систематичними перешкодами свободі пересування, з якими стикається СММ ОБСЄ в Україні, в непідконтрольних Уряду України районах, особливо в Луганській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ОБСЄ.

Лінде і Шміт закликали до негайного усунення обмежень, які перейшли на новий рівень, фактично перешкоджаючи роботі СММ.

"За минулий тиждень пересування патрулів СММ ОБСЄ через лінію зіткнення було заблоковано збройними формуваннями в декількох місцях в Луганській області і двічі в Донецькій області", - йдеться в повідомленні.

При цьому наголошується, що СММ повинна мати безпечний і надійний доступ на всій території України.

"Необмежений і безумовний доступ в усі райони необхідний для забезпечення ефективного моніторингу та звітності про ситуацію в галузі безпеки, а також для виконання інших передбачених мандатом завдань. Мандат також наказує місії повідомляти про будь-які обмеження її свободи пересування або інші перешкоди для виконання її мандата", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 25 листопада бойовики не пропускали місію ОБСЄ на непідконтрольні території в районі Золотого.

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ОБСЄ