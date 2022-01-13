Глава ОБСЕ назвал угрозу войны в Европе самой высокой за последние 30 лет

"Кажется, что опасность войны в регионе ОБСЕ больше, чем когда-либо за последние 30 лет", - заявил Рау, не упоминая напрямую Россию, на презентации программы польского председательства в ОБСЕ в Вене.

По его словам, уже несколько недель наблюдается "крупная военная эскалация в Восточной Европе".

"Нынешний кризис угрожает стабильности и безопасности всей европейской системы. Призывы к "гарантиям безопасности" и рассуждения о сферах влияния требуют серьезной оценки и соответствующего ответа в соответствии с принципами международного права, которым привержены все государства-члены ОБСЕ", - добавил Рау.

Рау призвал использовать форум ОБСЕ, чтобы прийти к деэскалации ситуации.

"ОБСЕ была там, чтобы обсудить все концепции, а также меры по укреплению доверия. Необходимым условием было то, что все вовлеченные стороны вели диалог в духе доброй воли. Решения должны соответствовать минским соглашениям и предусматривать полное уважение суверенитета и территориального единства Украины в рамках международно признанных границ", - заявил глава ОБСЕ.