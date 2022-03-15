Глава ОБСЕ назвал удары России по мирному населению Украины государственным терроризмом

Председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Польши Збигнев Рау назвал удары России по мирным жителям Украины государственным терроризмом. Он заявил, что российские войска применяют оружие, запрещенное международными соглашениями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Голос Америки .

Дипломат призвал Россию к диалогу для поиска мирного решения вооруженного конфликта. Рау также добавил, что ожидает от Москвы выполнения своих международных обязательств и уважения суверенитета и территориальной целостности Украины.

"Это прискорбно, постыдно и равносильно государственному терроризму. Школы, больницы и детские сады преднамеренно подвергаются нападению с применением оружия, запрещенного на международном уровне", - заявил глава ОБСЕ.

По словам Збигнева Рау, российские войска начали наносить удары по гражданскому населению и инфраструктуре, чтобы сломить дух украинцев.

Напомним, российские войска с первого дня вторжения в Украину используют запрещенные международными соглашениями кассетные боеприпасы.

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