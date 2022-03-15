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Глава ОБСЄ назвав удари Росії по мирному населенню України Державним тероризмом

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Нью-Йорк, Вівторок 15 березня 2022 06:54
Глава ОБСЄ назвав удари Росії по мирному населенню України Державним тероризмом Фото: глава МЗС Польщі та ОБСЄ Збігнєв Рау (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Голова ОБСЄ, міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау назвав удари Росії по мирних жителях України Державним тероризмом. Він заявив, що російські війська застосовують зброю, заборонену міжнародними угодами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Голос Америки.

За словами Збігнєва Рау, російські війська почали завдавати ударів по цивільному населенню та інфраструктурі, щоб зломити дух українців.

"Це сумно, ганебно і рівносильно державному тероризму. Школи, лікарні та дитячі садки навмисно піддаються нападу із застосуванням зброї, забороненої на міжнародному рівні", - заявив глава ОБСЄ.

Дипломат закликав Росію до діалогу для пошуку мирного вирішення збройного конфлікту. Рау також додав, що очікує від Москви виконання своїх міжнародних зобов'язань і поваги суверенітету і територіальної цілісності України.

Нагадаємо, російські війська з першого дня вторгнення в Україну використовують заборонені міжнародними угодами касетні боєприпаси.

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