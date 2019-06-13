Глава ОБСЕ назвал шаги для урегулирования на Донбассе

Председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Мирослав Лайчак и министр иностранных дел Украины Павел Климкин обсудили девять шагов урегулирования ситуации на Донбассе. Об этом Лайчак заявил в Киеве, передает корреспондент РБК-Украина.

Также эти шаги по урегулированию ситуации на Донбассе Лайчак обсуждал с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

"Во время своего первого визита я подготовил девять конкретных мер или шагов, которые я сегодня обсуждал с Павлом Климкиным. Также ранее эти самые шаги я обсуждал с министром Лавровым. Среди них - ремонтные работы в Станице Луганской, защита объектов гражданской инфраструктуры, проведение разминирования в гуманитарных целях, открытие дополнительных пунктов въезда-выезда, обмен удерживаемыми лицами, восстановление пассажирского сообщения через линию соприкосновения...", - рассказал Лайчак.

Он отметил, что первым шагом к урегулированию ситуации на Донбассе должно быть прекращение огня.

"К сожалению, с момента моего первого визита в январе в Украине мало изменилось с обеих сторон линии соприкосновения", - добавил он.

Напомним, действующий глава ОБСЕ Мирослав Лайчак в четверг, 13 июня, приехал Украину.

Ранее рредставители Трехсторонней контактной группы на своем заседании в Минске договорились разработать механизм пошагового прекращения огня на Донбассе. Так, рабочая группа по вопросам безопасности до 19 июня должна разработать новый механизм. Стороны договорились о разведении сил у Станицы Луганской. В течение семи дней на этом участке должен наступить режим тишины.