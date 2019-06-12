Украину завтра посетит глава ОБСЕ

Фото: Мирослав Лайчак (flickr.com unisgeneva)

Лайчак проведет переговоры с Климкиным

Действующий глава Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Мирослав Лайчак в четверг, 13 июня, посетит Украину. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Украины.

Указано, что глава МИД Павел Климкин проведет с Лайчаком переговоры.

"13 июня 2019 года министр иностранных дел Украины Павел Климкин проведет переговоры с действующим председателем ОБСЕ, министром иностранных и европейских дел Словацкой республики М. Лайчаком в рамках его визита в Украину", - сказано в сообщении.

Отмечается, что это уже второй в этом году визит Лайчака в Украину.

"Основным вопросом повестки дня встречи с действующим председателем ОБСЕ станет обсуждение путей эффективного привлечения ОБСЕ к противодействию наибольшему вызову европейской безопасности, который составляет продолжающаяся российская агрессия против Украины", - сообщили в МИД.

Напомним, в апреле председатель ОБСЕ, глава МИД Словакии Мирослав Лайчак заявил, что Украина является наибольшим приоритетом для ОБСЕ. Он подчеркивал, что минские договоренности являются безальтернативными.

Как писало РБК-Украина ранее, в январе Лайчак в рамках визита на Донбасс провел встречу с наблюдателями миссии ОБСЕ. Глава организации призвал наблюдателей миссии ОБСЕ продолжать работу на Донбассе.