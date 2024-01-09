Глава оборонного комітету Ради пояснив падіння обсягів військової допомоги Україні

Зниження обсягів військової допомоги Україні останнім часом було викликано кількома причинами. Серед них - низькі запаси у країнах Заходу, а також неготовність швидко наростити виробництво.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна сказав голова комітету Верховної ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Завітневич.

"На жаль, одна з причин - це неготовність ОПК країн НАТО до війни такої тривалості, та ще й з такою інтенсивністю витрат боєприпасів на полі бою, потребами військової техніки для утримання паритету з Росією, яка готувалася до війни десятиліттями", - сказав він.

За його словами, ті запаси, які були на складах західних країн, значною мірою витрачені та потребують інвестицій для поповнення. "Не слід забувати, що значна частина озброєння, яка постачається Україні високотехнологічною і її випуск вимагає не днів, а навіть кілька місяців", - додав голова оборонного комітету Ради.

Як зазначив Завітневич, інша причина є наслідком об'єктивних процесів, процедур, якими розвивається економіка Заходу.

"Слід врахувати, що на Заході немає воєнного стану, тому немає можливості різко змінювати обсяги замовлення та виділяти ресурси на виробництво озброєння та військової техніки (ОіВТ). На відміну від авторитарних та дикторських форм правління, де в ручному режимі можна змінювати контракти, державні замовлення і навіть перепрофілювати цілі підприємства, на Заході - ринкова економіка. Там все відбувається у цивілізованому порядку мирного часу, в якому діє поняття контракту, відповідальності за його виконання та великі штрафи за порушення",

Це означає, що для запуску виробництва якоїсь номенклатури має бути зупинено випуск іншого, і відповідно компенсовано замовнику недоотримання вчасно того, що було обіцяно, розповів Завітневич.

Скорочення допомоги

Нагадаємо, за даними Кільського інституту світової економіки, обсяг нової виділеної допомоги Україні з серпня по жовтень 2023 року різко скоротився: загальна вартість нових пакетів склала всього 2,11 млрд євро, що на 87% менше у порівнянні з тим же періодом 2022 року найнижчою сумою із січня 2022 року.

Водночас, за даними опитування КМІС, більшість українців (58%) вважають, що у разі суттєвого скорочення допомоги Заходу слід продовжувати бойові дії для тиску на окупантів, навіть з урахуванням ризиків для територій, що контролюються Україною.