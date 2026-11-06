ua en ru
Пт, 06 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Олешки Вибори в США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Глава Nvidia вибув із десятки найбагатших людей світу після виборів у США, - Bloomberg

10:43 06.11.2026 Пт
2 хв
aimg Тетяна Степанова
Глава Nvidia вибув із десятки найбагатших людей світу після виборів у США, - Bloomberg Фото: генеральний директор Nvidia Дженсен Хуанг (Getty Images)
Додати як бажане джерело в Google

Перемога демократів на виборах у США коштувала генеральному директору Nvidia Дженсену Хуангу місця в десятці найбагатших людей світу. Статки засновника SpaceX Ілона Маска та співзасновника Oracle Ларрі Еллісона також суттєво скоротилися.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Хуанг втратив 15,1 млрд доларів. Тепер його активи оцінюються в 150,9 млрд доларів. Тож він опустився з 9-го на 13-те місце в рейтингу найбагатших людей світу.

Маск втратив 79,7 млрд долаарів, а Еллісон - 10,1 млрд доларів.

Загалом сукупний статок 500 осіб, які входять до рейтингу Bloomberg, після виборів скоротився на 185 млрд доларів.

Така динаміка пов’язана з падінням акцій технологічних компаній - зокрема, Nvidia втратила 9,3% вартості своїх цінних паперів. Це найсильніше падіння з січня минулого року.

Інвестори вважають, що тепер Конгрес США блокуватиме будівництво нових центрів обробки даних, а вони - найважливіша частина інфраструктури штучного інтелекту. В останні роки саме ШІ став головним рушієм зростання вартості технологічних гігантів.

Вибори у США

Нагадаємо, 3 листопада у США пройшли довибори до Конгресу, за підсумками яких демократи взяли контроль над Сенатом та Палатою представників.

Президент США Дональд Трамп після поразки республіканців пригрозив, що накладатиме вето на ініціативи демократів.

При цьому він визнав результати і сказав, що готовий з демократами співпрацювати.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Сполучені Штати Америки SpaceX Ілон Маск Oracle Вибори в США
Новини
Кушнер зробив заяву після переговорів щодо гарантій безпеки для України
Кушнер зробив заяву після переговорів щодо гарантій безпеки для України
Аналітика
Укриття чи закриття: що бізнес думає про безпекові ідеї Кабміну та що з ними не так
Марія Волощукредактор РБК-Україна Укриття чи закриття: що бізнес думає про безпекові ідеї Кабміну та що з ними не так