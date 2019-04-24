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Глава Nord Stream 2 пригрозив Євросоюзу судовим позовом

Новини » Енергетика    24.04.2019 - 12:17
Глава Nord Stream 2 пригрозив Євросоюзу судовим позовом
Фото: Маттіас Варніг (nord-stream2.com)

Маттіас Варніг написав листа до голови Європейської комісії Жан-Клоду Юнкеру

Голова Nord Stream 2 AG Маттіас Варніг написав листа до голови Європейської комісії Жан-Клоду Юнкеру, в якому він попередив, що компанія може звернутися в міжнародний арбітраж для захисту "Північного потоку-2". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

Зокрема, Варніг пригрозив ЄК судовим розглядом, якщо із-за нових правил регулювання проект газопроводу буде зірваний.

У своєму листі Варніг звертає увагу на газову директиву ЄС, яка, на думку Nord Stream 2, ставить під загрозу інтереси інвесторів у проект трубопроводу. Згідно з директивою російський "Газпром" не зможе бути одночасно власником газопроводу і постачальником ресурсів. Доступ до "Північного потоку-2" повинні будуть отримати і інші компанії.

На думку Варніга, для "Північного потоку-2" в газовій директиві не повинен бути зроблений виняток, так як будівництво газопроводу почалося кілька років тому і велося на підставі діяли тоді норм регулювання газової сфери.

В іншому випадку ЄС ризикує порушити Енергетичну хартію. Для цього Євросоюз має визнати, що на момент вступу газової директиви чинності влітку 2019 року "Північний потік-2" можна буде вважати вже діючим трубопроводом. Причому сам Варніг визнає, що в реальності до літа газопровід введений в експлуатацію не буде.

У листі йдеться, що якщо Євросоюз не прийме умови Nord Stream 2, компанія має намір захищати інтереси інвесторів у відповідності зі ст. 26 Енергетичної хартії. Ця стаття передбачає можливість вирішення спорів через суд.

Нагадаємо, 15 квітня Європейський союз остаточно вніс зміни у Газову директиву, що дозволить поширити європейські норми на газопровід "Північний потік-2".

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