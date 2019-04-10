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Голова НБУ зустрінеться у Вашингтоні з представниками МВФ та Світового банку

Новини » Економіка    10.04.2019 - 12:40
Голова НБУ зустрінеться у Вашингтоні з представниками МВФ та Світового банку
Фото: голова правління НБУ Яків Смолій (РБК-Україна)

У складі української делегації також міністр фінансів Оксана Маркарова

Голова Національного банку Яків Смолій у складі української делегації сьогодні відбуває до Вашингтону на щорічні весняні збори МВФ та Світового банку. Про це повідомляє НБУ на своїй сторінці у Facebook.

До української делегації від центробанку також входять Віталій Ваврищук, директор департаменту фінансової стабільності, та Володимир Кучин, керівник управління європейської інтеграції та міжнародних програм.

"Українська делегація зустрінеться з представниками МВФ, Світового банку, Міжнародної фінансової корпорації, найбільших міжнародних інвестиційних компаній та банків. Також Яків Смолій матиме низку двосторонніх зустрічей з головами центральних банків інших країн", - йдеться в повідомленні.

Загалом під час весняних зборів голови центральних банків, міністри фінансів, представники приватного сектору та академіки обговорюють перспективи глобальної економіки, економічного розвитку, викорінення бідності та майбутнього світової фінансової системи.

Голова НБУ зустрінеться у Вашингтоні з представниками МВФ та Світового банку

Весняні збори МВФ та Світового банку проходять 8-14 квітня 2019 року. У складі української делегації також міністр фінансів Оксана Маркарова, заступник міністра Юрій Гелетій та урядовий уповноважений з питань управління державним боргом Юрій Буца.

Як повідомляло РБК-Україна, Міжнародний валютний фонд прогнозує зростання світової економіки на 3,3% в 2019 році. У порівнянні з січнем 2019 року прогноз погіршений на 0,2 в.п.

Нагадаємо, уряд України у Меморандумі з МВФ гарантував, що політика щодо незалежності Національного банку залишатиметься незмінною. Як зазначається в меморандумі, уряд України залишається повністю відданим забезпеченню інституційно сильного та незалежного Національного банку України (НБУ), який зберігатиме безперервність своєї політики таргетування інфляції у рамках гнучкого режиму валютного курсу та з зосередженням на підтримці фінансової стабільності.

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