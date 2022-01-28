Голова НБУ порівняв шок на фінансовому ринку з коронакризою березня 2020 року

Ситуація на фінансовому ринку України на початку 2022 року складна, але не критична. Масштаб шоку менший, ніж у березні 2020 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ голови НБУ Кирила Шевченка під час круглого столу в НБУ .

"Ми бачимо, що масштаби і наслідки поточного шоку, пов’язаного із загостренням геополітичних ризиків, є меншими, слабкішими порівняно із шоком, зумовленим COVID-19 у березні 2020 року", - сказав він.

За його словами, ситуація на валютному ринку залишається контрольованою. "Валютний ринок на сьогодні має надійне макроекономічне підґрунтя, а також є значно стійкішим до шоків, ніж це було раніше", - додав голова НБУ.

Шевченко нагадав, що НБУ в січні додатково підвищив облікову ставку одразу на 1 відсотковий пункт і в черговий раз підкреслив свою готовність використовувати монетарний інструментарій для реакції на проінфляційні ризики.

"Водночас рішучість Національного банку у використанні ринкових інструментів не розповсюджується на адміністративні обмеження, які, на нашу думку, є дуже шкідливими для економічної активності", - зазначив він.

Він повідомив, що НБУ наразі не розглядає жодних рестрикцій, як це було у 2008 році або ж у 2014-2015 роках.

"Ситуація - складна, але не критична. Насамперед через той запас міцності, якого ми досягли", - додав він.