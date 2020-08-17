Глава НБУ рассказал о перспективах приватизации госбанков

Фото: Кирилл Шевченко (Виталий Носач, РБК-Украина)

Доля государства на рынке слишком велика, она будет сокращаться

Стратегия развития госбанков будет дорабатываться, но в целом она остается прежней. Есть план по общему снижению доли государства в банковском секторе.

Об этом глава НБУ Кирилл Шевченко сказал в интервью РБК-Украина.

"Мы будем поддерживать дальнейшую приватизацию госбанков. 60% доли государства на рынке не является нормальным. Это доля - следствие кризиса, но для нашей банковской системы она слишком велика", - сказал он.

При этом он отметил, что развитие и продолжение реформы корпоративного управления равняется качественной структуре активов и прибыльности работы государственных банков.

"Это очень важный элемент на пути к дальнейшей приватизации. Без прозрачной системы управления инвесторы не приходят", - подчеркнул Шевченко.

По его словам, сегодня по-прежнему ближе всех к частичной приватизации "Укргазбанк" в сделке с IFC. Это стало следствием того, что независимые директора в набсовете появились банка в 2015 году, когда ни в одном законодательном акте о них не было даже упоминания.

"Мы продолжаем работу - в меморандуме с МВФ есть обязательство Украины по выполнению условия для вхождения ЕБРР в капитал "Ощадбанка". Но там предстоит еще много работы. Для того чтобы эта работа переросла в практическую плоскость, банк должен получить председателя правления", - сказал он.

Шевченко также отметил, что в "Укрэксимбанке" сформирована хорошая команда и на уровне набсовета, и на уровне правления.

Напомним, четыре банка государственного сектора в первом полугодии 2020 года получили прибыль в раз мере 16,15 млрд грн, что на 17% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года (19,55 млрд грн).

Отметим, украинские банки получили в январе - июне 2020 года 23,8 млрд грн чистой прибыли, что на 23% меньше аналогичного периода прошлого года, когда банковский сектор заработал более 31 млрд грн.