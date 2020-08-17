Глава НБУ розповів про перспективи приватизації держбанків

Фото: Кирило Шевченко (Віталій Носач, РБК-Україна)

Частка держави на ринку занадто велика, вона буде скорочуватися

Стратегія розвитку держбанків буде доопрацьовуватися, але в цілому вона залишається як і раніше. Є план по загальному зниженню частки держави в банківському секторі.

Про це глава НБУ Кирило Шевченко сказав в інтерв'ю РБК-Україна.

"Ми будемо підтримувати подальшу приватизацію держбанків. 60% частки держави на ринку не є нормальним. Це частка - наслідок кризи, але для нашої банківської системи вона надто велика", - сказав він.

При цьому він зазначив, що розвиток і продовження реформи корпоративного управління дорівнює якісній структурі активів і прибутковості роботи державних банків.

"Це дуже важливий елемент на шляху до подальшої приватизації. Без прозорої системи управління інвестори не приходять", - підкреслив Шевченко.

За його словами, сьогодні як і раніше ближче всіх до часткової приватизації "Укргазбанк" в угоді з IFC. Це стало наслідком того, що незалежні директори в наглядовій раді з'явилися банку у 2015 році, коли ні в одному законодавчому акті про них не було навіть згадки.

"Ми продовжуємо роботу - в меморандумі з МВФ є зобов'язання України щодо виконання умов для входження ЄБРР в капітал "Ощадбанку". Але там потрібно ще багато роботи. Для того щоб ця робота переросла в практичну площину, банк повинен отримати голову правління", - сказав він.

Шевченко також зазначив, що в "Укрексімбанку" сформована хороша команда і на рівні спостережної ради, і на рівні правління.

Нагадаємо, чотири банки державного сектора в першому півріччі 2020 року отримали прибуток у розмірі 16,15 млрд грн, що на 17% менше, ніж в аналогічному періоді минулого року (19,55 млрд грн).

Зазначимо, українські банки отримали у січні - червні 2020 року 23,8 млрд грн чистого прибутку, що на 23% менше аналогічного періоду минулого року, коли банківський сектор заробив понад 31 млрд грн.