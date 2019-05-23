Глава НБУ в отставку уходить не намерен

Глава НБУ Яков Смолий и члены его команды в центробанке не собираются уходить в отставку. Об этом он сказал журналистам в кулуарах конференции "Коммуникация центрального банка: от тайны к прозрачности", передает "Интерфакс-Украина".

Смолий отметил сплоченность команды НБУ и сообщил о том, что никто из сотрудников не говорил о намерении уйти.

"Мы абсолютно сплочены, работаем и надеемся, что это также будет одним из признаков финансовой стабильности. Никаких движений в команде НБУ не предусматривается", - сказал он.

Смолий добавил, что в настоящее время какого-либо политического давления на центробанк нет. "Мы не ощущаем сегодня давления на Нацбанк. Мы надеемся, что будем оставаться независимой институцией, как это прописано в законе", - заявил Смолий.

Напомним, Верховная рада назначила Якова Смолия главой Национального банка Украины 15 марта 2018 года сроком на семь лет.

Правительство Украины в Меморандуме с МВФ гарантировало, что политика относительно независимости Национального банка останется неизменной.

Отметим, в заявлении НБУ после заседания правления 25 апреля говорится о том, что в Национальном банке опасаются потери независимости центробанка.