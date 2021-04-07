Глава НБУ оценил влияние весенних локдаунов в Украине на экономику

Шевченко отметил, что в отличие от прошлого года, когда локдаун был введен по всей Украине, пока в красную зону попало 11 регионов - 10 областей и Киев.

"Во-первых, карантинные меры действуют на экономику неоднородно - почти не влияют на такие отрасли экономики как промышленность, сельское хозяйство, и существенно влияют на сектор услуг, транспорт. Во-вторых, экономика уже в значительной мере адаптировалась к карантинным мероприятиям даже в секторе услуг", - заявил Шевченко.

В частности негативное влияние январского локдауна этого года на ВВП Нацбанк оценил в 0,2 процентных пункта, а мартовских ограничений еще меньше.

Шевченко напомнил, что НБУ обнародует обновленный макропрогноз после объявления учетной ставки 15 апреля.

"Сейчас берем несколько сценариев локдауна для расчетов нашей модели: в зависимости от того, какие сценарии выберет правительство, такими и будем пользоваться. Конечно, в апрельском прогнозе мы учтем усиление ограничений из-за попадания области/города в "красную" зону карантина. Это риск, который реализовался", - сказал он.