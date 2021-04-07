Голова НБУ оцінив вплив весняних локдаунов в Україні на економіку
Голова Національного банку України Кирило Шевченко вважає, що вплив локдаунів в цьому році не такий руйнівний, як був у другому кварталі 2020 року. Економіка вже адаптувалася до карантинних заходів.
Про це він сказав в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".
Шевченко зазначив, що на відміну від минулого року, коли локдаун був введений по всій Україні, поки в "червону зону" потрапило 11 регіонів - 10 областей і Київ.
"По-перше, карантинні заходи діють на економіку неоднорідно - майже не впливають на такі галузі економіки як промисловість, сільське господарство, та суттєво впливають на сектор послуг, транспорт. По-друге, економіка вже значною мірою адаптувалася до карантинних заходів навіть в секторі послуг", - заявив Шевченко.
Зокрема негативний вплив січневого локдауну цього року на ВВП Нацбанк оцінив у 0,2 процентних пунктів, а березневих обмежень ще менше.
Шевченко нагадав, що НБУ оприлюднить оновлений макропрогноз після оголошення облікової ставки 15 квітня.
"Зараз беремо кілька сценаріїв локдауну для розрахунків нашої моделі: в залежності від того, які сценарії вибере уряд, такими й будемо користуватися. Звичайно, у квітневому прогнозі ми врахуємо посилення обмежень через попадання області/міста в "червону" зону карантину. Це ризик, який реалізувався", - сказав він.
Нагадаємо, Міжнародний валютний фонд (МВФ) прогнозує зростання валового внутрішнього продукту України у 2021 році на рівні 4,0%. Економіка України лише частково відновиться після падіння у 2020 році на 4,2%.
Зазначимо, у січні Національний банк України (НБУ) оновив прогноз відновлення економіки України після кризи. Згідно з прогнозом, валовий внутрішній продукт (ВВП) в Україні у 2021 році збільшиться на 4,2%. Згідно з оновленим прогнозом, у 2022 році економіка зросте на 3,8%. У 2023 році очікується зростання на 4,0%.