Голова НБУ оцінив вплив весняних локдаунов в Україні на економіку

Голова Національного банку України Кирило Шевченко вважає, що вплив локдаунів в цьому році не такий руйнівний, як був у другому кварталі 2020 року. Економіка вже адаптувалася до карантинних заходів.

Про це він сказав в інтерв'ю агентству " Інтерфакс-Україна ".

Шевченко зазначив, що на відміну від минулого року, коли локдаун був введений по всій Україні, поки в "червону зону" потрапило 11 регіонів - 10 областей і Київ.

"По-перше, карантинні заходи діють на економіку неоднорідно - майже не впливають на такі галузі економіки як промисловість, сільське господарство, та суттєво впливають на сектор послуг, транспорт. По-друге, економіка вже значною мірою адаптувалася до карантинних заходів навіть в секторі послуг", - заявив Шевченко.

Зокрема негативний вплив січневого локдауну цього року на ВВП Нацбанк оцінив у 0,2 процентних пунктів, а березневих обмежень ще менше.

Шевченко нагадав, що НБУ оприлюднить оновлений макропрогноз після оголошення облікової ставки 15 квітня.

"Зараз беремо кілька сценаріїв локдауну для розрахунків нашої моделі: в залежності від того, які сценарії вибере уряд, такими й будемо користуватися. Звичайно, у квітневому прогнозі ми врахуємо посилення обмежень через попадання області/міста в "червону" зону карантину. Це ризик, який реалізувався", - сказав він.