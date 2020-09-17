Голова НБУ назвав терміни отримання траншу МВФ

Фото: Кирил Шевченко (Віталій Носач, РБК-Україна)

У НБУ сподіваються отримати транш до кінця року

Національний банк очікує, що наступний транш від Міжнародного фонду надійде в Україну до кінця року. Діалог з МВФ триває.

Про це заявив голова НБУ Кирило Шевченко під час зустрічі із керівниками установ-членів Форуму провідних іноземних фінансових інституцій (FLIFI), повідомляє прес-служба НБУ.

Як зазначив Шевченко, діалог з МВФ триває, продовження співпраці з Фондом - пріоритетне завдання.

"Україна поступово просувається в частині виконання зобов’язань перед фондом", - додав він.

Нагадаємо, міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що місія Міжнародного валютного фонду (МВФ) мала прибути до Києва для перегляду програми співробітництва, але у фонді хочуть прояснити ситуацію в Україні.

Раніше фіційний представник МВФ Джеррі Райс заявив, що створення ефективної системи протидії корупції було критичним елементом взаємодії МВФ з Україною протягом останніх кількох років.

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings прогнозує отримання Україною траншу від Міжнародного валютного фонду на 0,7 млрд доларів за програмою Stand-By до кінця року. Ще один транш на 1,2 млрд доларів очікується у 2021 році.