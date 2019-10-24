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Глава НБУ назвав терміни підписання угоди з МВФ

Новини » Економіка    24.10.2019 - 14:16
Глава НБУ назвав терміни підписання угоди з МВФ
Фото: Яків Смолій (РБК-Україна)

Україна домовиться з МВФ, вважає Смолій

Національний банк України (НБУ) очікує, що Україна підпише угоду з Міжнародним валютним фондом (МВФ) до кінця 2019 року. Про це сьогодні на брифінгу сказав голова НБУ Яків Смолій, передає кореспондент РБК-Україна.

Як зазначив глава НБУ, це буде угода по нової трирічної програми розширеного фінансування (EFF) для України.

"Поточний прогноз Національного банку передбачає укладення нової програми співпраці з Фондом до кінця 2019 року. Це дозволить Україні отримувати інше офіційне фінансування, поліпшувати умови доступу до міжнародних ринків капіталу, а також підтримувати інтерес інвесторів до українських активів", - сказав Смолій.

Нагадаємо, директор європейського департаменту МВФ Пол Томпсон 18 жовтня заявив, що Місія Міжнародного валютного фонду (МВФ) прибуде в Україну протягом наступних кількох тижнів.

Відзначимо, перший заступник голови Національного банку України Катерина Рожкова заявила, що в НБУ сподіваються підписати меморандум з Міжнародним валютним фондом (МВФ) щодо нової трирічної програми розширеного фінансування (EFF) для України до кінця 2019 року.

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