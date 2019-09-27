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Глава НБУ назвал препятствия для сотрудничества Украины с МВФ

Новости » Экономика    27.09.2019 - 11:19
Глава НБУ назвал препятствия для сотрудничества Украины с МВФ
Фото: Яков Смолий (РБК-Украина)

Для заключения новой программы нужно прекратить давление на руководство НБУ, убежден Смолий

Глава Национального банка (НБУ) Яков Смолий прокомментировал завершение визита миссии Международного валютно фонда, которая работала в Киеве 12-26 сентября. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

По мнению Смолия, МВФ может быть обеспокоен давлением на руководство НБУ, которое проводит реформы. Также предметом рассмотрения в офисе МВФ в Вашингтоне станет сохранение финансовой стабильности, "которая зависит от течения ряда судебных процессов в Украине".

Глава НБУ назвал препятствия для сотрудничества Украины с МВФ

Как сообщало РБК-Украина, миссия Международного валютного фонда находилась в Киеве 12-26 сентября. Миссия начала обсуждение новой трехлетней программы при поддержке МВФ в рамках механизма расширенного финансирования. В заявлении фонда по итогам визита говорится о том, что обсуждение новой программы будут продолжаться в ближайшие недели.

По итогам визита МВФ также дал рекомендации Украине относительно проведения реформ. Как отмечается в заявлении, реформы предусматривают установление прочного верховенства права, в том числе с помощью судебной реформы и решительную борьбу с коррупцией.

МВФ дал рекомендации по проведению реформ в Украине Миссия МВФ продолжит обсуждать с украинскими властями новую программу
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