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Голова НБУ назвав перешкоди для співпраці України з МВФ

Новини » Економіка    27.09.2019 - 11:19
Голова НБУ назвав перешкоди для співпраці України з МВФ
Фото: Яків Смолій (РБК-Україна)

Для укладення нової програми потрібно припинити тиск на керівництво НБУ, переконаний Смолій

Голова Національного банку (НБУ) Яків Смолій прокоментував завершення візиту місії Міжнародного валютно фонду, яка працювала в Києві 12-26 вересня. Про це він написав на своїй сторінці у Twitter.

На думку Смолія, МВФ може буди занепокоєний тиском на керівництво НБУ, яке проводить реформи. Також предметом розгляду в офісі МВФ у Вашингтоні стане збереження фінансової стабільності, "яка залежить від перебігу низки судових процесів в Україні".

Голова НБУ назвав перешкоди для співпраці України з МВФ

Як повідомляло РБК-Україна, місія Міжнародного валютного фонду знаходилася в Києві 12-26 вересня. Місія розпочала обговорення щодо нової трирічної програми за підтримки МВФ в рамках механізму розширеного фінансування. У заяві фонду за підсумками візиту йдеться про те, що обговорення нової програми триватимуть найближчими тижнями.

За підсумками візиту МВФ також дав рекомендації Україні щодо проведення реформ. Як зазначається в заяві, реформи передбачають встановлення міцного верховенства права, в тому числі за допомогою судової реформи, та рішучу боротьбу з корупцією.

МВФ дав рекомендації щодо проведення реформ в Україні Місія МВФ продовжить обговорювати з українською владою нову програму
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