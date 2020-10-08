Глава НБУ дал прогноз ситуации на валютном рынке в ближайшие месяцы

Предложение валюты от экспорта осенью должно возрасти. Однако НБУ не планирует ломать рыночный тренд с помощью интервенций.

Об этом глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко сказал в интервью изданию ZN.UA.

"Мы ожидаем увеличения валютных поступлений от экспортеров в ближайшие месяцы. У аграриев сейчас началась активная фаза экспорта урожаев. То есть предложение валюты вероятно возрастет", - сказал он.

Как отметил Шевченко, НБУ продолжит политику гибкого курсообразования. И единственный фактор, от которого зависит курс в Украине, - это баланс спроса и предложения.

"Независимо от того, куда будет двигаться курс, мы не будем ломать рыночный тренд и продолжим сглаживать только чрезмерные курсовые колебания, если это потребуется. Подстраивать нашу курсовую политику к бюджетным показателям не планируем. Важнее, чтобы сам бюджет был сбалансированным и реалистичным", - сказал он.

Он напомнил, что НБУ с начала сентября потратил из резервов более 200 млн долларов для сглаживания курсовых колебаний на валютном рынке.

"Есть несколько причин, почему спрос увеличился. В частности, мы видели оживление со стороны импортеров. Плюс еще одна объективная причина - Минфин осуществлял погашение облигаций нерезидентов. Поэтому мы не имеем никаких курсовых целей, курс полностью зависит от ситуации на рынке в определенный промежуток времени", - добавил Шевченко.

Как сообщало РБК-Украина, НБУ в течение сентября 2020 года продал на межбанковском валютном рынке 231,5 млн долларов. При этом центробанк купил за месяц 34,0 млн долларов. Таким образом, сальдо операций НБУ снова стало отрицательным - минус 197,5 млн долларов.

Напомним, размер международных резервов Украины в течение сентября 2020 года сократился на 8,7% (на -2 523,01 млн долларов). На 1 октября размер резервов составил 26 525,74 млн долларов. Таким образом, месячное падение резервов стало самым большим в 2020 году.