Голова НБУ дав прогноз ситуації на валютному ринку в найближчі місяці

Пропозиція валюти від експорту восени має зрости. Однак НБУ не планує ламати ринковий тренд за допомогою інтервенцій.

Про це голова Національного банку України Кирило Шевченко сказав в інтерв'ю виданню ZN.UA.

"Ми очікуємо збільшення валютних надходжень від експортерів у найближчі місяці. У аграріїв зараз почалася активна фаза експорту врожаїв. Тобто пропозиція валюти ймовірно зросте", - сказав він.

Як зазначив Шевченко, НБУ продовжить політику гнучкого курсоутворення. І єдиний фактор, від якого залежить курс в Україні, - це баланс попиту і пропозиції.

"Незалежно від того, куди буде рухатися курс, ми не будемо ламати ринковий тренд і продовжимо згладжувати тільки надмірні курсові коливання, якщо це буде потрібно. Підлаштовувати нашу курсову політику до бюджетних показників не плануємо. Важливіше, щоб сам бюджет був збалансованим і реалістичним", - сказав він.

Він нагадав, що НБУ з початку вересня витратив з резервів понад 200 млн доларів для згладжування курсових коливань на валютному ринку.

"Є кілька причин, чому попит збільшився. Зокрема, ми бачили пожвавлення з боку імпортерів. Плюс ще одна об'єктивна причина - Мінфін здійснював погашення облігацій нерезидентів. Тому ми не маємо жодних курсових цілей, курс повністю залежить від ситуації на ринку в певний проміжок часу", - додав Шевченко.

Як повідомляло РБК-Україна, НБУ протягом вересня 2020 року продав на міжбанківському валютному ринку 231,5 млн доларів. При цьому центробанк купив за місяць 34,0 млн доларів. Таким чином, сальдо операцій НБУ знову стало негативним - мінус 197,5 млн доларів.

Нагадаємо, розмір міжнародних резервів України протягом вересня 2020 року скоротився на 8,7% (на -2 523,01 млн доларів). На 1 жовтня розмір резервів склав 26 525,74 млн доларів. Таким чином, місячне падіння резервів стало найбільшим у 2020 році.