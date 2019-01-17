Глава НБУ анонсировал законопроект для дальнейшей валютной либерализации

Фото: Яков Смолий (пресс-служба НБУ)

Свободное движение капитала возможно при условии принятия законопроекта BEPS

В ближайшее время в Раду внесут новый законопроект, который поможет Национальному банку выполнить дорожную карту по валютной либерализации и свободного движения капитала. Об этом заявил глава Национального банка Яков Смолий с трибуны Верховной рады, передает корреспондент РБК-Украина.

"Продвижение дорожной картой валютной либерализации возможно только с соблюдением соответствующих макроэкономических предпосылок. Приближение свободного движения капитала будет способствовать имплементации в Украине выданных организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) плана действий по предотвращению размывания налоговой базы. Так называемого проекта BEPS. Соответствующий законопроект будет представлен на ваше рассмотрение в ближайшее время", - сообщил Смолий.

Как сообщало РБК-Украина, Национальный банк Украины утвердил все нормативно-правовые акты, которые являются основой для новой системы валютного регулирования, предусмотренной законом Украины "О валюте и валютных операциях", который вступит в силу с 7 февраля 2019 года. Новая система состоит из восьми основных постановлений, которые заменили предыдущую базу из 56 нормативно-правовых актов в сфере валютного регулирования.

Напомним, в начале января 2019 года Национальный банк обнародовал дорожную карту валютной либерализации, разработанную совместно с экспертами Международного валютного фонда. Согласно документу, НБУ планирует пошаговое снятие всех валютных ограничений в соответствии с темпами улучшения макроэкономических условий в Украине, а также принятие ряда законов, направленных на повышение качества регулирования небанковского финансового рынка (законопроект о "сплите",) и предупреждения непродуктивного оттока капитала из страны (законопроект относительно противодействия BEPS "Об имплементации Плана противодействия размыванию базы налогообложения и выведению прибыли из-под налогообложения")