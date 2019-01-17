Глава НБУ анонсував законопроект для подальшої валютної лібералізації

Фото: Яків Смолій (прес-служба НБУ)

Вільний рух капіталу можливий лише за умови ухвалення законопроекту BEPS

Найближчим часом до Ради внесуть новий законопроект, який допоможе Національному банку виконати дорожню карту з валютної лібералізації та вільного руху капіталу. Про це заявив голова Національного банку Яків Смолій з трибуни Верховної ради, передає кореспондент РБК-Україна.

"Просування дорожньою картою валютної лібералізації можливо лише за дотриманням відповідних макроекономічних передумов. Наближення вільного руху капіталу сприятиме імплементації в Україні виданих організацією економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) плану дій щодо запобігання розмивання податкової бази. Так званого проекту BEPS. Відповідний законопроект буде представлено на ваш розгляд найближчим часом", - повідомив Смолій.

Як повідомляло РБК-Україна, Національний банк України затвердив усі нормативно-правові акти, які є основою для нової системи валютного регулювання, передбаченої законом України "Про валюту і валютні операції", що набере чинності з 7 лютого 2019 року. Нова система складається з восьми основних постанов, які замінили попередню базу з 56 нормативно-правових актів у сфері валютного регулювання.

Нагадаємо, на початку січня 2019 року Національний банк оприлюднив дорожню карту валютної лібералізації, розроблену разом з експертами Міжнародного валютного фонду. Згідно з документом, НБУ планує покрокове зняття усіх валютних обмежень відповідно до темпів поліпшення макроекономічних умов в Україні, а також прийняття низки законів, спрямованих на підвищення якості регулювання небанківського фінансового ринку (законопроект про "спліт",) і попередження непродуктивного відпливу капіталу з країни (законопроект щодо протидії BEPS "Про імплементацію Плану протидії розмиванню бази оподатковування та виведенню прибутку з-під оподаткування").