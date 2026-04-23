Глава Нацполіції пояснив, чому людей повторно забирають до ТЦК

"Таких фактів багато. Сьогодні ми маємо ситуації, коли громадян зупиняють для перевірок і знову виявляють у базах "розшуку", хоча раніше їх уже доставляли до ТЦК", - зазначив він.

За його словами, це нерідко пов’язано з тим, що під час першого візиту до ТЦК було встановлено підстави для відстрочки, але ці дані не були вчасно внесені до системи або особа не встигла завершити оформлення документів.

Крім того, ще однією причиною повторних затримань є випадки, коли особу доставили, але через відсутність паспорта або необхідність додаткового обстеження у лікарів їй видали нову повістку.

Вигівський зазначив, що, якщо особа не з’явилася у призначений час для завершення процедури, їй автоматично продовжується розшук. Він додав, що треба також враховувати певний час, необхідний для синхронізації баз даних, адже поки триває ВЛК або перевірка документів, ТЦК може не знімати запит на доставлення особи.

Як уникнути повторної доставки до ТЦК

"Ми розуміємо, що це створює певні незручності, коли поліція змушена реагувати на статус у планшеті, який фактично вже мав би бути змінений. Щоб уникнути подібних непорозумінь, ми радимо громадянам завжди мати при собі документи", - зазначив глава Нацполіції.

Йдеться про документи, що підтверджують право на відстрочку або факт перебування в процесі проходження комісії. Це дозволить підтвердити це на місці і уникнути повторної доставки до ТЦК.

"А ще є факти незаконної діяльності, які ми документуємо щодня, і я про це відверто кажу. Це отримання неправомірної вигоди з боку тих же працівників ТЦК. Це правда, суспільство про це знає, - наголосив він.

Вигівський додав, що мобілізаційні заходи потрібно проводити, але, підкреслив він, вони мають бути максимально чесними, і прозорими, без перекладання відповідальності одним органом на інший.