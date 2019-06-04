Глава Нацполиции Киевской области попросился в ООС после гибели 5-летнего мальчика

После гибели 5-летнего мальчика, которого ранили полицейские, начальник Главного управления Национальной полиции в Киевской области Дмитрий Ценов обратился к руководству с просьбой отправить его в горячую точку на Донбассе. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Генерал Дмитрий Ценов лично об этом сказал также журналистам во время брифинга вечером в понедельник, 3 июня. Ценов отметил, что он несет ответственность за своих подчиненных как руководитель полиции области, поэтому подает рапорт об отставке.

"Я обратился к председателю Нацполиции, с рапортом об отстранении меня от занимаемой должность. Прошу отправить меня в няйтяжчу точку нашего государства. А именно - в места проведения ООС (операции Объединенных сил, - ред.)", - заявил Ценов.

Впоследствии в Министерстве внутренних дел заявили, что руководство МВД и Нацполиции заявление Ценова поддержало.

"Весь личный состав полиции приносит соболезнования в связи со смертью Кирилла. Мы понимаем, что это огромное горе для родителей. Мы все родители. Генерал Ценов обратился ко мне с рапортом об отставке. Министром это решение было поддержано", - заявил председатель Нацполиции Сергей Князев.

Напомним, ранее МВД отстранило руководителей Переяслав-Хмельницкого подразделения полиции в Киевской области от выполнения служебных обязанностей после смерти ребенка, которого ранили патрульные полицейские.

Отметим, что в Киеве вечером в понедельник, 3 июня, более сотни активистов собралась под зданием Министерства внутренних дел. Митингующие требовали наказать виновных в смерти 5-летнего мальчика.