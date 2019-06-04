Голова Нацполіції Київської області попросив відправити його в ООС 

Через загибель 5-річного хлопчика, якого поранили поліцейські, начальник Головного управління Національної поліції в Київській області Дмитро Ценов звернувся до керівництва з проханням відправити його до гарячої точки на Донбасі. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Генерал Дмитро Ценов особисто про це сказав також журналістам під час брифінгу ввечері у понеділок, 3 червня. Ценов відзначив, що він несе відповідальність за своїх підлеглих як керівник поліції області, тому подає рапорт про відставку.

"Я звернувся до голови Нацполіції, з рапортом про відсторонення мене від займаної посаду. Прошу відправити мене в няйтяжчу точку нашої держави. А саме - в місця проведення ООС (операції Об'єднаних сил, - ред.)", - заявив Ценов.

Згодом у Міністерстві внутрішніх справ заявили, керівництво МВС та Нацполіції заяву Ценова підтримало.

"Весь особовий склад поліції приносить співчуття у зв'язку зі смертю Кирила. Ми розуміємо, що це величезне горе для батьків. Ми всі батьки. Генерал Ценов звернувся до мене з рапортом про відставку. Міністром це рішення було підтримане", - заявив голова Нацполіції Сергій Князєв.

Нагадаємо, раніше МВС відсторонило керівників Переяслав-Хмельницького підрозділу поліції Київської області від виконання службових обов’язків після смерті дитини, яку поранили патрульні поліцейські.

Зазначимо, що у Києві ввечері у понеділок, 3 червня, понад сотня активістів зібралася під будівлею Міністерства внутрішніх справ. Мітингувальники вимагали покарати винних у смерті 5-річного хлопчика.