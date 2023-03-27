Глава Національного банку Саудівської Аравії пішов у відставку після краху Credit Suisse

Аль-Худайрі, який очолив банк у 2021 році, йде "з особистих причин" і буде замінений головним виконавчим директором Саїдом Мохаммедом Аль-Гамді.

Раніше Аль Худаїрі відповів відмовою, коли його запитали, чи Національний банк Саудівської Аравії буде відкритий для подальших інвестицій у Credit Suisse, якщо з'явиться ще один запит на додаткову ліквідність.

Акції швейцарського банку впали до найнижчого рівня за всю історію після його коментарів. Це сприяло падінню всіх європейських банків, оскільки інвестори уникали ризику після краху двох банків у США.

Через кілька днів UBS Group AG погодилася купити Credit Suisse в рамках історичної угоди за посередництва уряду, спрямованої на стримування кризи довіри, яка почала поширюватися на світові фінансові ринки. UBS запропонував заплатити 3,3 мільярда доларів за свого конкурента у рамках угоди з усіма акціями.

Національний банк Саудівської Аравії, 37% якого належить суверенному фонду добробуту королівства, зафіксував, що вартість його інвестицій у Credit Suisse різко впала приблизно на 1 млрд доларів протягом кількох місяців після того, як минулого року він придбав приблизно 9,9% акцій за 1,4 млрд. франків.

Аль-Худайрі провів свою кар'єру у фінансовому секторі Саудівської Аравії, керуючи деякими із провідних установ королівства. Він був головою Goldman Sachs Group Inc. та Morgan Stanley у Саудівській Аравії.