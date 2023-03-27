Глава Национального банка Саудовской Аравии ушел в отставку после краха Credit Suisse

Аль-Худайри, который возглавил банк в 2021 году, уходит "по личным причинам" и будет заменен главным исполнительным директором Саидом Мохаммедом Аль-Гамди.

Ранее Аль Худаири ответил отказом, когда его спросили, будет ли Национальный банк Саудовской Аравии открыт для дальнейших инвестиций в Credit Suisse, если появится еще один запрос на дополнительную ликвидность.

Акции швейцарского банка упали до самого низкого уровня за всю историю после его комментариев. Это способствовало падению всех европейских банков, поскольку инвесторы уходили от риска после краха двух банков в США.

Несколько дней спустя UBS Group AG согласилась купить Credit Suisse в рамках исторической сделки при посредничестве правительства, направленной на сдерживание кризиса доверия, который начал распространяться на мировые финансовые рынки. UBS предложил заплатить 3,3 миллиарда долларов за своего конкурента в рамках сделки со всеми акциями.

Национальный банк Саудовской Аравии, 37% которого принадлежит суверенному фонду благосостояния королевства, зафиксировал, что стоимость его инвестиций в Credit Suisse резко упала примерно на 1 млрд долларов в течение нескольких месяцев после того, как в прошлом году он приобрел примерно 9,9% акций за 1,4 млрд франков.

Аль-Худайри провел свою карьеру в финансовом секторе Саудовской Аравии, руководя некоторыми из ведущих учреждений королевства. Он был председателем Goldman Sachs Group Inc. и Morgan Stanley в Саудовской Аравии.