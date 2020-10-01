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Глава Нагорного Карабаха призвал готовиться к долгосрочной войне

Автор: Артур Родивилов

Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян призвал готовиться к долгосрочной войне. Он сказал, что тактика Карабаха состоит в том, чтобы принудить противника к миру.

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Об этом сообщает RTVI.

Он считает, что война в Нагорном Карабахе нацелена на Иран.

"Мы должны быть готовыми к долгосрочной войне, в противном случае будем иметь проблемы с реализацией нашего права на мирную жизнь в своей родине", - сказал Арутюнян.

Как известно, эскалация конфликта между Арменией и Азербайджаном произошла утром 27 сентября. Вооруженные силы Азербайджана перешли в наступление вдоль всей линии нагорно-карабахского конфликта, заявив о намерениях завершить армянскую оккупацию. В Ереване наступление Азербайджана назвали объявлением войны.

Напомним, ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара может оказать военную поддержку Азербайджану, если он направит соответствующий запрос. Он также в очередной раз подчеркнул, что Турция готова поддержать Азербайджан на поле боя и за столом переговоров.

До этого премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван рассматривает вариант с признанием независимости Нагорного Карабаха.

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