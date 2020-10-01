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Глава Нагірного Карабаху закликав готуватися до довготривалої війни

Автор: Артур Родивилов

Президент невизнаної Нагірно-Карабахської республіки Араїк Арутюнян закликав готуватися до довготривалої війни. Він сказав, що тактика Карабаху полягає в тому, щоб примусити противника до миру.

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Про це повідомляє RTVI.

Він вважає, що війна у Нагірному Карабасі націлена на Іран.

"Ми маємо бути готовими до довгострокової війни, в іншому випадку будемо мати проблеми з реалізацією нашого права на мирне життя на своїй батьківщині", - сказав Арутюнян.

Як відомо, ескалація конфлікту між Вірменією та Азербайджаном сталася вранці 27 вересня. Збройні сили Азербайджану перейшли в наступ вздовж всієї лінії нагірно-карабахського конфлікту, заявивши про наміри завершити вірменську окупацію. У Єревані наступ Азербайджану назвали оголошенням війни.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив, що Анкара може надати військову підтримку Азербайджану, якщо він направить відповідний запит. Він також вчергове підкреслив, що Туреччина готова підтримати Азербайджан на полі бою і за столом переговорів.

До цього прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що Єреван розглядає варіант з визнанням незалежності Нагірного Карабаху.

Прогноз погоди
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